Il ghiacciaio Vatnajökull in Islanda | visto da molto in alto

(Di martedì 22 settembre 2020) Le sonde Sentinel ci accompagnano sopra la calotta di ghiaccio più voluminosa d’Europa, ilVatnajökull, in, regalandoci questa immagine scattata lo scorso luglio, ma diffusa solo ora dall’Agenzia spaziale europea. Con i suoi 8.400 chilometri quadrati di estensione e uno spessore medio di ghiaccio di più o meno 900 metri, il Vatnajökull ingloba sotto di sé diversi vulcani attivi, le cui eruzioni riescono a fonderne alcuni spot generando sacche d’acqua liquida se non addirittura delle vere e proprie inondazioni. Ma non solo: anche il cambiamento climatico sta inevitabilmente trasformando il volto di questo territorio. (Credit video: Esa) IlVatnajökull indain ...