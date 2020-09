I widget di iOS 14 non sono una novità ma il loro design fa riflettere (Di martedì 22 settembre 2020) L'arrivo di iOS 14 ha portata i widget anche sugli iPhone di Apple mettendo in risalto le differenze di design con quelli presenti su Android L'articolo I widget di iOS 14 non sono una novità ma il loro design fa riflettere proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 22 settembre 2020) L'arrivo di iOS 14 ha portata ianche sugli iPhone di Apple mettendo in risalto le differenze dicon quelli presenti su Android L'articolo Idi iOS 14 nonuna novità ma ilfaproviene da TuttoAndroid.

Notiziedi_it : I Widget di iOS 14 hanno tanti limiti: ecco perchè molte app non hanno ancora un Widget - vacabonba : @skijta @Anse1987 Ad ogni modo secondo me c’è da aspettare che altre app li mettano per vedere se potranno essere u… - ispazio : I Widget di iOS 14 hanno tanti limiti: ecco perchè molte app non hanno ancora un Widget - SkorpionBot : I Widget di iOS 14 hanno tanti limiti: ecco perchè molte app non hanno ancora un Widget - iPhone_Italia : TuneTrack porta il widget di Spotify su iOS 14 -