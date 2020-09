Gazzetta: De Laurentiis furioso con Milik e Pantak, sul polacco tre club di Premier (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è furioso con Milik e il suo agente, oltre che con la Roma. “Il presidente è particolarmente adirato con il giocatore e con il suo manager, David Pantak, per l’atteggiamento avuto in questi giorni di discussione. Stesso risentimento che ha nei confronti dei dirigenti giallorossi che avrebbero voluto cambiare le carte in tavola, mettendo in discussione l’accordo raggiunto per il trasferimento”. Il Napoli sta cercando di piazzare il polacco altrove. Ci sono tre squadre di Premier che sono interessate a lui, ma solo se De Laurentiis abbasserà il costo del cartellino. “In effetti, ci sono alcuni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio Decone il suo agente, oltre che con la Roma. “Il presidente è particolarmente adirato con il giocatore e con il suo manager, David, per l’atteggiamento avuto in questi giorni di discussione. Stesso risentimento che ha nei confronti dei dirigenti giallorossi che avrebbero voluto cambiare le carte in tavola, mettendo in discussione l’accordo raggiunto per il trasferimento”. Il Napoli sta cercando di piazzare ilaltrove. Ci sono tre squadre di Premier che sono interessate a lui, ma solo se Deabbasserà il costo del cartellino. “In effetti, ci sono alcuni ...

