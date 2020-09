“È in ospedale”. Raimondo Todaro deve essere operato: cosa gli è successo (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro in ospedale. Ad appena due giorni dall’inizio, già di per sé movimentatissimo, di Ballando con le Stelle, la brutta notizia che riguarda il ballerino e protagonista di questa edizione in coppia con Elisa Isoardi. A lanciarla è Selvaggia Lucarelli che, pur specificando che non “nulla di grave”, aggiunge che Todaro “dovrà essere operato”. Il motivo del ricovero che gli costerà quasi sicuramente il forfait nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci? Il maestro di Ballando con le stelle è stato colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un momento all’altro e non manda segnali di avviso, inoltre quando arriva è necessario ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020)in ospedale. Ad appena due giorni dall’inizio, già di per sé movimentatissimo, di Ballando con le Stelle, la brutta notizia che riguarda il ballerino e protagonista di questa edizione in coppia con Elisa Isoardi. A lanciarla è Selvaggia Lucarelli che, pur specificando che non “nulla di grave”, aggiunge che“dovrà”. Il motivo del ricovero che gli costerà quasi sicuramente il forfait nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci? Il maestro di Ballando con le stelle è stato colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un momento all’altro e non manda segnali di avviso, inoltre quando arriva è necessario ...

