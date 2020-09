Come prevenire e combattere lo stress con cibi golosi: cosa mangiare e quali integratori di vitamine preferire (Di martedì 22 settembre 2020) Il rientro in ufficio, così Come la ripresa degli studi, dopo le vacanze estive è un momento di grande stress. Ancor più sentito quest’anno a cui si aggiunge una comprensibile ansia dovuta all’incertezza del periodo e del susseguirsi di normative e regole per la ripresa lavorativa e scolastica che non contribuiscono alla serenità e all’equilibrio psico-fisico. “Malessere generale, irritabilità, difficoltà a dormire e stanchezza. Sono i sintomi classici del cosiddetto ‘stress da rientro’ – spiega la dott.ssa Giovanna Geri farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina – Una manifestazione psicologica che viene avvertita anche a livello fisico e per chi deve riprendere la routine quotidiana può diventare particolarmente ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Il rientro in ufficio, cosìla ripresa degli studi, dopo le vacanze estive è un momento di grande. Ancor più sentito quest’anno a cui si aggiunge una comprensibile ansia dovuta all’incertezza del periodo e del susseguirsi di normative e regole per la ripresa lavorativa e scolastica che non contribuiscono alla serenità e all’equilibrio psico-fisico. “Malessere generale, irritabilità, difficoltà a dormire e stanchezza. Sono i sintomi classici del cosiddetto ‘da rientro’ – spiega la dott.ssa Giovanna Geri farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina – Una manifestazione psicologica che viene avvertita anche a livello fisico e per chi deve riprendere la routine quotidiana può diventare particolarmente ...

