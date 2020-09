Clima | i ghiacci dell’Artico non si fermano Lo scioglimento a settembre ha raggiunto l’estensione minima | solo nel 2012 un dato peggiore

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le sentinelle delte change, meglio conosciuto come cambiamentotico, non si arrestano. Lodeiai dell’Artico nell’estate 2020 ha portato alla loro seconda estensioneda quando vengono effettuate le rilevazioni e cioè dal 1979, con il restringimento della calotta polare artica di 3,74 chilometri quadrati. Un allarme più che mai preoccupante lanciato dal centro statunitense National Snow and Ice Data Center che ha diffuso il secondodegli ultimi 41 anni, dopo i 3,6 milioni del. Decine di chilometri quadrati dimezzati nel giro di 40 anni per un valore minimo estivo costantemente sceso negli ultimi 4 decenni. La calotta polare artica è ...

data la sua vitale importanza per la stabilità del clima. La nave di Greenpeace Arctic Sunrise - con a bordo un equipaggio di scienziati e attivisti – è in questo momento nell'Artico per documentare ...