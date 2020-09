“Ci hanno accusati anche della morte dei Willy, temo i metodi dei miei avversari”, denuncia la Meloni (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’ambito della registrazione della punta di ‘Porta e porta’, che andrà in onda questa sera, in un passaggio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha affermato: “Ho timore per i metodi dei miei avversari, siamo stati insultati e accusati di qualsiasi cosa. anche un ragazzo che fa politica da sempre come Acquaroli. Poi siamo noi i portatori d’odio. Ci hanno accusato anche della morte di Willy Monteiro”. Max L'articolo “Ci hanno accusati anche della morte dei Willy, temo i ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’ambitoregistrazionepunta di ‘Porta e porta’, che andrà in onda questa sera, in un passaggio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ha affermato: “Ho timore per ideiavversari, siamo stati insultati edi qualsiasi cosa.un ragazzo che fa politica da sempre come Acquaroli. Poi siamo noi i portatori d’odio. CiaccusatodiMonteiro”. Max L'articolo “Cideii ...

