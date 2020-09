Caso Suarez, il giocatore non compare tra gli indagati (Di martedì 22 settembre 2020) Ci sono la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri tra gli indagati per l’esame di Luis Suarez a Perugia che comunque non risulta coinvolto nell’inchiesta. Lo riporta l’Ansa. Con loro anche la direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo Stefania Spina. L’esame è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Ci sono la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri tra gliper l’esame di Luisa Perugia che comunque non risulta coinvolto nell’inchiesta. Lo riporta l’Ansa. Con loro anche la direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo Stefania Spina. L’esame è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

