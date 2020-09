Calcio: Azzurre; Bosnia battuta 5-0, 7/a vittoria di fila (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - Nella prima uscita post lockdown la Nazionale di Milena Bertolini ha vinto 5-0 in casa della Bosnia in un incontro di qualificazione a Euro 2022. A segno Galli, Linari e show di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - Nella prima uscita post lockdown la Nazionale di Milena Bertolini ha vinto 5-0 in casa dellain un incontro di qualificazione a Euro 2022. A segno Galli, Linari e show di ...

