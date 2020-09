Barbara D’Urso | piovono lusinghe Maurizio Costanzo | ‘fa il miglior programma’

Leggi su controcopertina

(Di martedì 22 settembre 2020)D’Urso dopo una lunga pausa estiva è tornata in onda su Canale 5 con i suoi programmi. Ogni giorno, infatti, la vediamo impegnata con Pomeriggio Cinque, la domenica, invece con il doppio appuntamento di Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Per la presentatrice si prospetta un altro anno ricco di emozioni e soprattutto di tante soddisfazioni, visti gli ascolti che riceve.D’Urso non è solo amata in tv, ma è anche molto seguita sui social dove negli ultimi anni è molto attiva. Infatti, su i suoi account condivide anteprime, momenti delle sue giornate e magari anche qualche scatto sensuale… E proprio questi scatti, spesso la vedono al centro di numerose polemiche. Questa volta, però, a prendere le sue difese ci ha pensato un grande della tv italiana, ovvero ...