Ufficiale: Jaroszynski va al Pescara (Di lunedì 21 settembre 2020) Con un video su Twitter, il Pescara ha ufficializzato l’acquisto di Pawel Jaroszynski dal Genoa. Paweł Jaroszyński in #CasaPescara pic.twitter.com/3e2MxM8JUk — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 21, 2020 Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Con un video su Twitter, ilha ufficializzato l’acquisto di Paweldal Genoa. Paweł Jaroszyński in #Casapic.twitter.com/3e2MxM8JUk —Calcio (@Calcio) September 21, 2020 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Per il classe 1994, reduce dall'ottima scorsa stagione alla Salernitana, un contratto triennale una volta esercitato il riscatto da parte dei biancazzurri: ad ufficiale l'operazione è stato lo stesso ...

Genoa-Crotone, i nuovi Zappacosta e Pjaca in panchina

Al termine della preparazione settimanale al ‘Signorini’ per il debutto con il Crotone, mister Maran e lo staff tecnico hanno ufficializzato la lista dei convocati. 1 Perin, 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 L ...

