Tensione alle stelle tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini a Ballando (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono volate parole grosse tar Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli alla prima puntata di Ballando con le stelle, ma tra le due forti personalità è evidente che non corra buon sangue. La Mussolini si è esibita in una bachata assieme al ballerino, Maykel Fonts, e ha ottenuto dei punteggi sopra la sufficienza da tutti i giurati, tranne che dalla Lucarelli, che al momento di alzare la sua paletta, ha dato soltanto un 5 alla coppia. Appena conclusa l’esibizione, la Lucarelli ha voluto punzecchiare la Mussolini: «Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato. Devo dire che il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te. Cosa sei ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono volate parole grosse taralla prima puntata dicon le, ma tra le due forti personalità è evidente che non corra buon sangue. Lasi è esibita in una bachata assieme al brino, Maykel Fonts, e ha ottenuto dei punteggi sopra la sufficienza da tutti i giurati, tranne che dalla, che al momento di alzare la sua paletta, ha dato soltanto un 5 alla coppia. Appena conclusa l’esibizione, laha voluto punzecchiare la: «Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato. Devo dire che il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te. Cosa sei ...

texadillo : capisco di essere vecchio quando inizio a essere in tensione per i risultati del referendum e delle regionali. aspe… - varesenews : Elezioni a Legnano: alle 23 di domenica, affluenza del 48,51% – Tensione alle Carducci - mitdebal : “Si sollevò dalla poltroncina, non si capiva se per alleggerire un po’ la tensione o se per dare sollievo alle sue… - ilgiornale : Passione e alta tensione erotica a Ballando. Elisa Isoardi e Todaro smentiscono il flirt ma in pista e alle prove i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione alle Elezioni a Legnano: alle 23 di domenica, affluenza del 48,51% - Tensione alle Carducci LegnanoNews Referendum e Comunali in Lombardia: urne chiuse. Via allo spoglio. Exit Poll: a Mantova vantaggio centrosinistra

Alle 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, l'affluenza a Milano e provincia è stata del 51,75 per cento, in tutta la Lombardia il 51,7 per cento. Chiusi i seggi per il referendum sul taglio dei parlame ...

Il Patriarca libanese si scontra con i leader sciiti

Il patriarca maronita parla dopo l’incontro con il Presidente libanese Michel Aoun. Il Patriarca non ha menzionato direttamente gli sciiti ma ha dichiarato come sia possibile che una setta possa esige ...

Oroscopo Bilancia Ottobre 2020 di Paolo Fox: mese di crescita

Questo mese non rimarrai senza il supporto delle stelle. Sole e Venere, il tuo pianeta governatore, saranno in buon aspetto nelle prossime settimane. Proprio quello di cui avevi bisogno per ritrovare ...

Alle 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, l'affluenza a Milano e provincia è stata del 51,75 per cento, in tutta la Lombardia il 51,7 per cento. Chiusi i seggi per il referendum sul taglio dei parlame ...Il patriarca maronita parla dopo l’incontro con il Presidente libanese Michel Aoun. Il Patriarca non ha menzionato direttamente gli sciiti ma ha dichiarato come sia possibile che una setta possa esige ...Questo mese non rimarrai senza il supporto delle stelle. Sole e Venere, il tuo pianeta governatore, saranno in buon aspetto nelle prossime settimane. Proprio quello di cui avevi bisogno per ritrovare ...