Segnalato problema batteria su alcuni Samsung Galaxy di punta (Di lunedì 21 settembre 2020) Si stanno riscontrando problemi con l’indicatore di batteria residua a bordo di alcuni Samsung Galaxy: come riportato da ‘phonearena.com‘, gli esemplari afflitti sembrerebbero corrispondere in buona parte ai top di gamma delle serie 2019 e 2019, vale a dire i Samsung Galaxy S20, S10, Note 10 e Note 20. Essenzialmente i disturbi palesati sembrerebbero essere due in particolare: in primo luogo, il dispositivo tende a spegnersi prima che la percentuale di carica rimanente segni l’1%; in seconda battuta, il terminale pare scaricarsi troppo velocemente una volta raggiunto il 5% di carica residua. Le segnalazioni dei problemi di batteria riguardano i top di gamma sopra menzionati, ma precisiamo che anche altri dispositivi sono coinvolti (ancora non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Si stanno riscontrando problemi con l’indicatore diresidua a bordo di: come riportato da ‘phonearena.com‘, gli esemplari afflitti sembrerebbero corrispondere in buona parte ai top di gamma delle serie 2019 e 2019, vale a dire iS20, S10, Note 10 e Note 20. Essenzialmente i disturbi palesati sembrerebbero essere due in particolare: in primo luogo, il dispositivo tende a spegnersi prima che la percentuale di carica rimanente segni l’1%; in seconda battuta, il terminale pare scaricarsi troppo velocemente una volta raggiunto il 5% di carica residua. Le segnalazioni dei problemi diriguardano i top di gamma sopra menzionati, ma precisiamo che anche altri dispositivi sono coinvolti (ancora non ...

diavolisempre : @DAZN_HELP_ITA dato che molti hanno segnalato la stessa problematica durante le partite vuol dire che il problema c… - LuisaPozzoni : RT @riviera24: #Attivandalici in piazza della stazione a #Bordighera, una residente: «Qui non si dorme, non si può uscire o rientrare tranq… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: Il feed RSS di Radio3Scienza è a posto! Da tempo gli ascoltatori abbonati al nostro feed su Apple podcast ci avevano se… - icib : RT @Radio3scienza: Il feed RSS di Radio3Scienza è a posto! Da tempo gli ascoltatori abbonati al nostro feed su Apple podcast ci avevano se… - stefanoxl : RT @Ilsolito_In: @mumba_ex Hai segnalato un problema e trovato una soluzione. Questo pragmatismo è commovente. -

Ultime Notizie dalla rete : Segnalato problema Segnalato problema batteria su alcuni Samsung Galaxy di punta OptiMagazine Studenti e bus, ora più studenti:

Nella prima settimana di scuola il sistema del trasporto extraurbano ha retto. Certo, l’agenzia del Tpl ha registrato dodici criticità, di cui quattro sono state risolte. Si tratta di corse insufficie ...

Allarme gioco azzardo di Federconsumatori: "A Bastiglia, dove si spende meno, arriva mega sala per videolottery"

BASTIGLIA Resta un problema il gioco d'azzardo in Emilia-Romagna, come dimostrano le restrizioni messe in atto dai Comuni, ma le aperture di nuove sale non si fermano. Lo segnalano le associazioni dei ...

PlayStation Network: segnalati problemi con i video, Sony al lavoro per risolvere

In questo momento sembrano esserci alcuni problemi con il PlayStation Network, legati però esclusivamente al servizio PlayStation Video, le altre aree del servizio online di Sony sembrano funzionare r ...

Nella prima settimana di scuola il sistema del trasporto extraurbano ha retto. Certo, l’agenzia del Tpl ha registrato dodici criticità, di cui quattro sono state risolte. Si tratta di corse insufficie ...BASTIGLIA Resta un problema il gioco d'azzardo in Emilia-Romagna, come dimostrano le restrizioni messe in atto dai Comuni, ma le aperture di nuove sale non si fermano. Lo segnalano le associazioni dei ...In questo momento sembrano esserci alcuni problemi con il PlayStation Network, legati però esclusivamente al servizio PlayStation Video, le altre aree del servizio online di Sony sembrano funzionare r ...