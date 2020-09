Sant’Antimo, 21enne ferito con sei colpi di pistola: è grave (Di lunedì 21 settembre 2020) Sant’Antimo: la scorsa notte un 21enne incensurato è stato ferito con sei colpi di pistola alle gambe. Il ragazzo è in coma farmacologico. Agguato la scorsa notte a Sant’Antimo (Napoli), dove un 21enne incensurato è stato ferito con sei colpi di pistola alle gambe. Come riportato da “Il Mattino”, il giovane ora è ricoverato, in … Leggi su 2anews (Di lunedì 21 settembre 2020) Sant’Antimo: la scorsa notte unincensurato &e; statocon seidialle gambe. Il ragazzo &e; in coma farmacologico. Agguato la scorsa notte a Sant’Antimo (Napoli), dove unincensurato &e; statocon seidialle gambe. Come riportato da “Il Mattino”, il giovane ora &e; ricoverato, in …

