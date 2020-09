Non sapete cosa è il fototropismo? “Augmented Nature” all’Orto Botanico ve lo spiega attraverso l’arte digitale (Di lunedì 21 settembre 2020) Per la terza edizione di ZoneDigitali, il 26 settembre MiDi – Motori Digitali sceglie una location d’eccezione come punto di partenza per una riflessione sulle motivazioni profonde dell’agire umano Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 settembre 2020) Per la terza edizione di ZoneDigitali, il 26 settembre MiDi – Motori Digitali sceglie una location d’eccezione come punto di partenza per una riflessione sulle motivazioni profonde dell’agire umano

In un momento di confidenze Andrea dice a Elisabetta che non ha ancora trovato il momento giusto per aprirsi con gli altri Piccole confessioni tra Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Il modello am ...

Il post d'amore di Navalnyj alla moglie: "Grazie di avermi salvato"

Con un post su Instagram Aleksej Navalnyj ha ringraziato la moglie per averlo assistitito nei giorni seguiti all'avvelenamento da Novichok mentre era in Siberia: "Yulia mi hai salvato, e lascia che lo ...

Mascherine, diritto o dovere?

So di non condividere - qui - una sensibilità molto diffusa, ma confesso di aver seguito con crescente fastidio le polemiche sollevate un po’ ovunque in Italia da gruppi di genitori che alla ripresa d ...

