MotoGP, Jorge Lorenzo risponde a un fan: “Non torno perché non ho più voglia” (Di lunedì 21 settembre 2020) Jorge Lorenzo nuovamente in MotoGP? Forse mai più. A poco meno di 12 mesi dall’annuncio del suo addio al Motomondiale, Lorenzo nelle ultime settimane è stato fortemente accostato alla Ducati al posto di Andrea Dovizioso in vista del campionato 2021. Ma stando a una sua recente risposta a un fan su Twitter, l’ipotesi del rientro al momento sarebbe totalmente da scartare. “L’umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro perché non ne ho più voglia, non perché non posso – ha scritto lo spagnolo -. Come tester mi sento felice, soddisfatto, si prendono cura di me e ho molto tempo libero. Cosa posso chiedere di più dalla vita?“. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)nuovamente in? Forse mai più. A poco meno di 12 mesi dall’annuncio del suo addio al Motomondiale,nelle ultime settimane è stato fortemente accostato alla Ducati al posto di Andrea Dovizioso in vista del campionato 2021. Ma stando a una sua recente risposta a un fan su Twitter, l’ipotesi del rientro al momento sarebbe totalmente da scartare. “L’umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro perché non ne ho più voglia, non perché non posso – ha scritto lo spagnolo -. Come tester mi sento felice, soddisfatto, si prendono cura di me e ho molto tempo libero. Cosa posso chiedere di più dalla vita?“.

