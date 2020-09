Lite Zorzi-Franceska | Signorini furia al GF Vip mette a tacere la modella

(Di martedì 22 settembre 2020) Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra TommasoPepe. Per tutta la settimana i due si sono punzecchiati nella Casa più spiata d’Italia. Nel corso della diretta della terza puntata sono volate parole grosse tra l’influencer e la. Nella diatriba è intervenuto Alfonsoche si è incavolato per il … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

L’altra lite, invece, è andata in scena poco prima dell’ultima puntata. Dopo il filmato, Tommaso e Franceska hanno dato vita ad una nuova discussione. Zorzi sostiene che la ragazza si diverta a ...Alfonso Signorini si è arrabbiato e non poco con Francesca Pepe al GF Vip, accusandola durante la diretta di essere una maleducata. Questa puntata del GF Vip è terminata con il botto, mandando in onda ...