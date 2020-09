Lazio, non c'è pace per Muriqi: è positivo al Coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Una trattativa lunghissima, andata in porto soltanto dopo un mese e mezzo di contrattazioni. Alla fine Vedat Muriqi è riuscito a sbarcare nella Capitale, a svolgere le visite mediche e a porre la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Una trattativa lunghissima, andata in porto soltanto dopo un mese e mezzo di contrattazioni. Alla fine Vedat; riuscito a sbarcare nella Capitale, a svolgere le visite mediche e a porre la ...

ferrazza : Brutta la prima pagina della Gazzetta di oggi. Non esistono bambini felici della Lazio. - SerieA : 4 giorni all’inizio della nuovo campionato. 4 derby, 4 gare da non perdere! ?? 4ª giornata: Inter-Milan. 6ª giornat… - Ile2S : @simonabonafe PD primo partito in Italia? Mi sembra che nel Lazio non abbiamo votato. E neanche in altre regioni - _A_mors : RT @CesareSacchetti: Zingaretti convoca i manager di Facebook e Google per la lotta alle fake news. Sono gli stessi social che non hanno ri… - BroccoloGina : @mauriziosia Ho il sospetto che il fratello gode della notorietà di quello bravo e famoso. Lo dico da tempi non sos… -