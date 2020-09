Lagarde | i debiti vanno ripagati | la Bce non può cancellarli

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 settembre 2020) "Chiedere alla Bce di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare i Trattati europei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i". Così la presidente della Bce, Christine, ha riposto durante una audizione congiunta per teleconferenza con le Camere dei deputati di Francia e Germania, a una domanda sulle richieste di cancellazione deipubblici detenuti della Bce, tramite l'accumulo di titoli di Stato. "Il trattato prevede molto specificatamente che non è possibile prevedere la rinuncia a titoli" di debito, ha poi aggiuntonuovamente incalzata sul tema da una ulteriore domanda di un deputato francese. "Non è qualcosa che ci appartenga, a dispetto di quello che si ...