La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata per falso

AGI - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi al processo Ream. Ha retto l'accusa di falso ideologico, mentre la sindaca è stata assolta da quella di abuso d'ufficio. Appena appresa la decisione del tribunale, Appendino ha annunciato: "porterò a termine il mio mandato da sindaca. Questa condanna non mi impedisce di continuare, ma come previsto dal codice etico mi autosospendo dal Movimento 5 Stelle". I fatti si riferiscono alla riqualificazione dell'ex area Westinghouse, con il Comune che, secondo l'accusa, avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla società Ream, che ...

