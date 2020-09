Juventus, l’arrivo di Morata previsto per domani (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Juventus: Alvaro Morata potrebbe arrivare già domani a Torino Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus sembra essere ormai a un passo. Lo spagnolo, viste le difficoltà nell’arrivare a Dzeko, è balzato in cima alle preferenze bianconere e la dirigenza avrebbe subito intavolato e chiuso la trattativa con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare tra i due club sarebbe ai dettagli e Morata potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato: Alvaropotrebbe arrivare giàa Torino Il ritorno di Alvaroallasembra essere ormai a un passo. Lo spagnolo, viste le difficoltà nell’arrivare a Dzeko, è balzato in cima alle preferenze bianconere e la dirigenza avrebbe subito intavolato e chiuso la trattativa con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare tra i due club sarebbe ai dettagli epotrebbe arrivare a Torino già nella giornata di. Leggi su Calcionews24.com

