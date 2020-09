Juve Morata, lo spagnolo ha chiesto all’Atletico di andar via (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Juventus: Alvaro Morata vede solo bianconero e ha chiesto all’Atletico Madrid di poter andare via Sterzata improvvisa della Juventus per l’attacco che, viste le difficoltà per arrivare a Dzeko, starebbe ora puntando tutto su Alvaro Morata. Con l’Atletico Madrid si starebbe trattando per un prestito con diritto di riscatto e il calciatore non vedrebbe l’ora di tornare a Torino. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l’attaccante spagnolo non vorrebbe allenarsi oggi e avrebbe chiesto al club Colchoneros di lasciarlo partire. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercatontus: Alvarovede solo bianconero e haall’Atletico Madrid di potere via Sterzata improvvisa dellantus per l’attacco che, viste le difficoltà per arrivare a Dzeko, starebbe ora puntando tutto su Alvaro. Con l’Atletico Madrid si starebbe trattando per un prestito con diritto di riscatto e il calciatore non vedrebbe l’ora di tornare a Torino. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l’attaccantenon vorrebbe allenarsi oggi e avrebbeal club Colchoneros di lasciarlo partire. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : ?? #Calciomecato - Accelerata clamorosa della Juve su Morata che potrebbe addirittura arrivare a Torino in giornata… - forumJuventus : Di Marzio: 'La Juve torna su Morata. Discorso avviato sulla base di un prestito di 10 milioni con diritto di riscat… - tuttosport : #Juve, il centravanti è #Morata! Trattativa in chiusura con l'Atletico - Massimogrosso2 : RT @Anna_1897: Fino a ieri Dzeko era vecchio così come Suarez ora che virano su Morata 27 anni neanche vi va bene. Fino a ieri vi lamentava… - peppesz : RT @forumJuventus: ?? #Calciomecato - Accelerata clamorosa della Juve su Morata che potrebbe addirittura arrivare a Torino in giornata per s… -