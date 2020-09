Insigne | i consigli di Lorenzo e la delusione Sarri | Roberto vuole consacrarsi in A

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La settimana che condurrà all’esordio in serie A si è ufficialmente aperta. Costretta ai box per il rinvio della sfida con l’Inter, la Strega è pronta a intraprendere una nuova avventura partendo dal “Marassi” di Genova. Sabato, contro la Sampdoria, il Benevento inaugurerà la sua seconda stagione in serie A in 91 anni di storia. Tra i protagonisti della cavalcata vincente dello scorso campionato c’è. L’esterno offensivo partenopeo è intervenuto quest’oggi durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore“, in onda su Radio Crc. Campionato – “Per il Benevento non sarà un campionato semplice o quantomeno non sarà una passeggiata come l’anno scorso, quando abbiamo conquistato ...