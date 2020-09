Ex Ilva | esplode la rabbia | proteste in strada e bloccEx Ilva | esplode la rabbia | proteste in strada e blocco delle merci o delle merci

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nervi tesissimi a Taranto, città dove mentre nel resto della Puglia si vota per le elezioni Regionali è esplosa ladei lavoratori del siderurgico ArcelorMittali. Una sessantina di persone ha bloccato un tratto di statale proprio davanti alla fabbrica mentre era in corso una riunione iunione dei sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb per decidere le forme di protesta da intraprendere di fronte all’annuncio dello stop agli impianti dello stabilimento. In sindacalisti, una volta saputo della protesta, si sono uniti alla manifestazione, con il traffico che è così rimasto bloccato fino all’arrivoforze dell’ordine. Successivamente il segretario Uilm Antonio Talò ha annunciato all’Agi il “...