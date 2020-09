Elezioni Comunali, in 36 comuni affluenza finale a 70.2% (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Nel Lazio la percentuale di votanti per le Elezioni Comunali ha toccato il 70,20%. I dati sono stati certificati dal ministero degli Interni e riguardano 36 comuni della regione. Il record di votanti si e’ toccato nel piccolo Comune di Percile, nell’area metropolitana di Roma, con il 94,23% degli aventi diritto, seguito da Marano Equo, sempre vicino Roma, con il 91,82%. Record negativo per Cervaro con il 59,31%. Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Nel Lazio la percentuale di votanti per leha toccato il 70,20%. I dati sono stati certificati dal ministero degli Interni e riguardano 36della regione. Il record di votanti si e’ toccato nel piccolo Comune di Percile, nell’area metropolitana di Roma, con il 94,23% degli aventi diritto, seguito da Marano Equo, sempre vicino Roma, con il 91,82%. Record negativo per Cervaro con il 59,31%.

