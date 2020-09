Domenica Live | Serena Grandi e la rivelazione su Patrizia De Blanck Barbara D’Urso | “Choc”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nobiltà pettegola. Andrea Ripa di Meana, figlio adottivo di Marina e Carlo, è stato ospite diD’Urso ae giusto per essere elegante ha raccontato che a Roma gira un pettegolezzo suDe, concorrentedel Grande Fratello Vip. Pare che la contessa non si lavi. Ed ecco che, anche lei in studio, conferma: “Purtroppo lo dice tutta Roma e io ci ho fatto un reality tre mesi ,diciamo che non è particolarmente incline alla doccia e al lavaggio dei capelli tutti i giorni”. “Ma che notizia choc è questa, la contessa non si lava? Cosa dite?“, ha chiuso la conduttrice. Già, proprio una notizia “choc”. L'articolo ...

Live Non è la D’Urso, scoppia una dura lite in diretta: “Basso livello!”, caos in studio; ecco cosa è successo durante la puntata. Live Non è la D’Urso, scoppia una dura lite in diretta: “Basso livell ...Dopo settimane di campagna elettorale ci siamo. I parabiaghesi sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Parabiago. Si voterà anche riguardo la proposta d ...«Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet». Il messaggio di Gian Maria S ...