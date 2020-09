Coronavirus: Mattarella, 'pacifica convivenza e cooperazione determinanti contro pandemia' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "L'Onu ha saputo promuovere una più profonda comprensione fra i popoli, un reciproco rispetto che allontanano la logica della competizione e affermano il principio della pacifica convivenza e della cooperazione. Basti pensare all'impegno di tutti i governi del mondo contro la pandemia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni unite. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "L'Onu ha saputo promuovere una più profonda comprensione fra i popoli, un reciproco rispetto che allontanano la logica della competizione e affermano il principio dellae della. Basti pensare all'impegno di tutti i governi del mondola". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni unite.

