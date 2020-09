Come la sonda Osiris Rex raccoglierà campioni del suo asteroide (Di lunedì 21 settembre 2020) La sonda Osiris Rex della Nasa, la prima dell’Agenzia spaziale statunitense a raggiungere e orbitare attorno a un asteroide, si sta avvicinando alla fase più critica dell’intera missione. Si tratta del cosiddetto Touch-And-Go, una toccata e fuga sulla superficie di Bennu, l’asteroide oggetto di studio, allo scopo di prelevare campioni di rocce da riportare sulla Terra. Se tutto andrà Come previsto succederà tra meno di un mese, il prossimo 20 ottobre (anche se dovremo attendere altri tre anni di viaggio perché il veicolo spaziale riesca a portarli sul nostro pianeta). Ecco da vicino Come avverrà, grazie a questa simulazione video diffusa dal centro Goddard della Nasa. (Credit video: Nasa’s Goddard ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) LaRex della Nasa, la prima dell’Agenzia spaziale statunitense a raggiungere e orbitare attorno a un, si sta avvicinando alla fase più critica dell’intera missione. Si tratta del cosiddetto Touch-And-Go, una toccata e fuga sulla superficie di Bennu, l’oggetto di studio, allo scopo di prelevaredi rocce da riportare sulla Terra. Se tutto andràprevisto succederà tra meno di un mese, il prossimo 20 ottobre (anche se dovremo attendere altri tre anni di viaggio perché il veicolo spaziale riesca a portarli sul nostro pianeta). Ecco da vicinoavverrà, grazie a questa simulazione video diffusa dal centro Goddard della Nasa. (Credit video: Nasa’s Goddard ...

