Calciomercato Parma: cinque giocatori nel mirino del ds Carli. I nomi (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Parma: il club gialloblù vorrebbe chiudere per l’arrivo di cinque giocatori. Ecco chi sono gli obiettivi Il Parma sta lavorando su cinque tavoli differenti per regalare a Liverani cinque nuovi giocatori. Come riporta Gianluca Di Marzio per la difesa sono vicini i centrali Yordan Osorio, classe ’94 venezuelano del Porto e Lautaro Valenti, classe ’99 argentino del Lanus. Gialloblù in trattativa anche per Giulian Biancone, terzino destro classe 2000 di proprietà del Monaco. Per il reparto avanzato, invece, piace il classe ’99 Andi Zeqiri, punta del Losanna e Ebrima Colley – ala gambiana del 2000 – dell’Atalanta. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020): il club gialloblù vorrebbe chiudere per l’arrivo di. Ecco chi sono gli obiettivi Ilsta lavorando sutavoli differenti per regalare a Liveraninuovi. Come riporta Gianluca Di Marzio per la difesa sono vicini i centrali Yordan Osorio, classe ’94 venezuelano del Porto e Lautaro Valenti, classe ’99 argentino del Lanus. Gialloblù in trattativa anche per Giulian Biancone, terzino destro classe 2000 di proprietà del Monaco. Per il reparto avanzato, invece, piace il classe ’99 Andi Zeqiri, punta del Losanna e Ebrima Colley – ala gambiana del 2000 – dell’Atalanta. Leggi su ...

DiMarzio : Tra difesa e attacco, 5 nomi per il #calciomercato del #Parma - UgoBaroni : RT @DiMarzio: Tra difesa e attacco, 5 nomi per il #calciomercato del #Parma - tagliajax2 : RT @DiMarzio: Tra difesa e attacco, 5 nomi per il #calciomercato del #Parma - lucas_ibarraSL : RT @DiMarzio: Tra difesa e attacco, 5 nomi per il #calciomercato del #Parma - DiMarzio : Tra difesa e attacco, 5 nomi per il #calciomercato del #Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato: Parma sulle tracce di Osorio, difensore del Porto Sport Parma Fedele: "Il Napoli ha giocato in 10! Koulibaly andrà via. C'è un calciatore che deve giocare sempre"

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ha parlato nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 21. Il Napoli, contro il Parma, ha giocato un primo ...

Marolda: "Napoli, sono felicemente sconcertato! C'è una cosa che proprio non capisco"

Nella seconda parte della partita contro il Parma è emersa la qualità della compagine allenata da mister Gennaro Gattuso". Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha poi aggiunto nel ...

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ha parlato nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 21. Il Napoli, contro il Parma, ha giocato un primo ...Nella seconda parte della partita contro il Parma è emersa la qualità della compagine allenata da mister Gennaro Gattuso". Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha poi aggiunto nel ...