Calciomercato it | Il PSG vuole Koulibaly in prestito | De Laurentiis spinge per la cessione

(Di lunedì 21 settembre 2020) Confermata la notizia lanciata dal Telegraph secondo cui il PSG avrebbe lanciato l’attacco a. Secondo quanto riporta.it infatti l’accordo sugli importi ci sarebbe, ma bisogna invece trovare quello sulla formula. Il Psg vuol prendere il centrale senegalese ma francese di nascita incon obbligo di riscatto: il Napoli non vorrebbe lavorare su questa formula ma potrebbe anche accettare unmolto oneroso (vicino ai 10-15 milioni) con obbligo di riscatto. Si prospetta una settimana decisiva per comprendere se ci sarà la scintilla per la chiusura della trattativa. L'articolo ilNapolista.

Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le voci di un possibile avvicinamento del Psg a Kalidou Koulibaly con il conseguente allontanamento del Manchester City dopo un lungo corteggiamento. Secondo qua ...In queste ore sembra il futuro di Kalidou Koulibaly si è avvicinato al Paris Saint Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un'offerta da 80 mln al Napoli per ...