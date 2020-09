Calciomercato Genoa, Raiola propone il doppio colpo: Balotelli-Pellegrini (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Genoa – nella prima gara stagionale contro il Crotone la squadra rossoblù ha impressionato, e non poco. I nuovi arrivati hanno creato subito una forte alchimia dimostrando di poter formare un gruppo capace di togliersi grandi soddisfazioni dopo anni molto difficili. Il lavoro del nuovo ds Faggaino però non è ancora finito: in programma ci sono altri colpi importanti che potrebbero alzare la qualità della rosa a disposizione di Maran e aumentare la pericolosità di una squadra che, al momento, è già forte. Ecco allora che il Genoa sta seriamente pensando di cogliere due occasioni sul mercato: Mario Balotelli e Luca Pellegrini. Mino Raiola, procuratore di entrambi, oggi incontrerà Enrico Preziosi per parlare del ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020)– nella prima gara stagionale contro il Crotone la squadra rossoblù ha impressionato, e non poco. I nuovi arrivati hanno creato subito una forte alchimia dimostrando di poter formare un gruppo capace di togliersi grandi soddisfazioni dopo anni molto difficili. Il lavoro del nuovo ds Faggaino però non è ancora finito: in programma ci sono altri colpi importanti che potrebbero alzare la qualità della rosa a disposizione di Maran e aumentare la pericolosità di una squadra che, al momento, è già forte. Ecco allora che ilsta seriamente pensando di cogliere due occasioni sul mercato: Marioe Luca. Mino, procuratore di entrambi, oggi incontrerà Enrico Preziosi per parlare del ...

