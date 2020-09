Alba Parietti replica a Franco Oppini: “Non può far pagare a Francesco i vecchi rancori tra noi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le esternazioni di Franco Oppini, padre del gieffino Francesco ed ex marito di Alba Parietti, con tanto di appello reso a Domenica Live e rivolto proprio alla donna, non si è fatta attendere la replica. L’attrice e conduttrice, ieri ospite di Live Non è la d’Urso, ha deciso di rispondere a mezzo social alle... L'articolo Alba Parietti replica a Franco Oppini: “Non può far pagare a Francesco i vecchi rancori tra noi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le esternazioni di, padre del gieffinoed ex marito di, con tanto di appello reso a Domenica Live e rivolto proprio alla donna, non si è fatta attendere la. L’attrice e conduttrice, ieri ospite di Live Non è la d’Urso, ha deciso di rispondere a mezzo social alle... L'articolo: “Non può fartra noi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

