Tu si que vales, Teo Mammuccari attacca Rudy Zerbi: ''Parla solo di maghi' lo dici a tuo fratello perché io un po' di curriculum ce l'ho' (Di domenica 20 settembre 2020) Brutta lite tra e i a . I due giudici del programma di Maria De Filippi si sono confrontati in merito a una performance di un giovane artista che ha cantato 'Vedrai, Vedrai' di Luigi Tenco. Rudy Zerbi ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) Brutta lite tra e i a . I due giudel programma di Maria De Filippi si sono confrontati in merito a una performance di un giovane artista che ha cantato 'Vedrai, Vedrai' di Luigi Tenco....

MandronePeppe : #ascolti Tu si que vales vince di un soffio su Ballando. Una vera sorpresa, tu si que vales è il programma più fort… - enrico_enrico83 : @GiusCandela Credo abbia contribuito notevolmente anche l'effetto curiosità della prima puntata e del cast (molto f… - vanillanera : RT @heyilovenajwa: IL PROGRAMMA MIGLIORE CHE ESISTA IN TUTTO IL MONDO È TU SI QUE VALES YOU CAN'T CHANGE MY MIND PERCHÉ HO RAGIONE #tusique… - see_lallero : Ballando... Tutti in pista 4.109.000 20.26% Ballando con le stelle 3.415.000 22.12% Tu si que vales 3.686.000 22.56% Ragazzi che sfida! - Noovyis : (Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano: “Ballo con una donna, basta polemiche. Avrei voluto nascere senza ses… -