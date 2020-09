Trump approva controllo di Oracle e Walmart su TikTok

(Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 SET - Donaldha dato sua benedizione "di massima" all'accordo per: "L'hoto" e la nuova società che nascerà sarà "in totale" di. "E' ...

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Donald Trump ha dato sua benedizione "di massima" all'accordo per TikTok: "L'ho approvato" e la nuova società che nascerà sarà "in totale controllo" di Oracle e Walmart. "E' un grande accordo per l'America". Il social cinese ha annunciato un accordo con Oracle come fornitore di tecnologia statunitense con una quota del 12,5%, e Walmart come partner commerciale. Slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni.