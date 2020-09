Spezia, Gyasi: "Serie A? Ancora faccio fatica a crederci, si avvera un sogno" (Di domenica 20 settembre 2020) LA Spezia - Lo Spezia di Vincenzo Italiano ieri ha sconfitto la Pistoiese in amichevole mettendo a segno 5 gol, un ottimo biglietto da visita in vista dell'esordio nella massima Serie. Grande ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) LA- Lodi Vincenzo Italiano ieri ha sconfitto la Pistoiese in amichevole mettendo a segno 5 gol, un ottimo biglietto da visita in vista dell'esordio nella massima. Grande ...

Prima amichevole ufficiale per il nuovo Spezia 2020/2021. Contro la Pistoiese i bianchi hanno offerto una prestazione di livello e messo a segno 5 gol, un ottimo biglietto da visita in vista dell’esor ...

Gyasi: "Buona prova in vista dell'esordio"

Cinque gol in amichevole mentre la serie A inizia per davvero

La Spezia - Zoet in porta, Sala terzino destro e Ramos a sinistra, Terzi ed Erlic la coppia centrale. Ricci in regia con Maggiore di qua e Mora di là. Agudelo ala destra e Gyasi sulla fascia opposta; ...

