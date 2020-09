Serie A, Genoa a valanga sul neopromosso Crotone. Sassuolo-Cagliari, tutto in un quarto d'ora (Di domenica 20 settembre 2020) Non poteva sperare in una partenza migliore Rolando Maran con il suo Genoa, che dopo soli dieci minuti era avanti per 2-0 sul neopromosso Crotone. Il quale forse ha pagato lo scotto dell'emozione scaturita dalla prima, fatto sta che prima Pandev e poi Cordaz hanno immediatamente tracciato la strada verso la vittoria per i rossoblù. I calabresi hanno provato a riaprire la partita con Riviere, ma pochi minuti dopo è arrivata la rete del 3-1 per opera di Zappacosta. Nella ripresa c'è stato spazio anche per la prima rete dell'ultimo arrivato Pjaca, che ha fissato il risultato sul 4-1. Finisce 1-1 invece la sfida tra Sassuolo e Cagliari. Davanti ai mille spettatori del Mapei Stadium, gli emiliani fanno registrare un netto predominio nel primo tempo ma non concretizza nessuna delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Non poteva sperare in una partenza migliore Rolando Maran con il suo, che dopo soli dieci minuti era avanti per 2-0 sul. Il quale forse ha pagato lo scotto dell'emozione scaturita dalla prima, fatto sta che prima Pandev e poi Cordaz hanno immediatamente tracciato la strada verso la vittoria per i rossoblù. I calabresi hanno provato a riaprire la partita con Riviere, ma pochi minuti dopo è arrivata la rete del 3-1 per opera di Zappacosta. Nella ripresa c'è stato spazio anche per la prima rete dell'ultimo arrivato Pjaca, che ha fissato il risultato sul 4-1. Finisce 1-1 invece la sfida tra. Davanti ai mille spettatori del Mapei Stadium, gli emiliani fanno registrare un netto predominio nel primo tempo ma non concretizza nessuna delle ...

