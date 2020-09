Sentono puzza ripugnante dalla casa dei vicini | scoprono un fetido…

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 20 settembre 2020) Iuna stranaaccanto. L’odore sgradevole si ripresenta continuamente per diversi anni, finché la vicenda non assume una dimensione assurda. Succede in Francia, dove gli abitanti di una proprietà in campagnauna stranaproveniredelper un anno. Ormai esasperaticonvivenza con quell’odore, i proprietari portano in tribunale il ‘vicino molesto’, proprietario a sua volta della fattoria adiacente. E la causa si conclude con una sentenza davvero bizzarra. Al limite tra il tragico e il ridicolo, la Corte di Cassazione francese multa questo allevatore per ben 8mila euro ...