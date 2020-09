Parma-Napoli 0-2 | Gattuso | ' Osimhen ha una marcia in più'

SkySport : PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ??… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - IamCALCIO : Il #Napoli batte a domicilio il #Parma - 11contro11 : Le pagelle di #Parma-#Napoli (0-2): buona la prima per Gattuso! #Fantacalcio #InEvidenza #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli: "Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può ess ...... esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un’accoglienza migliore dello spettacolo offerto da Parma e Napoli nel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a ...Il Napoli espugna il Tardini nel match dell'ora di pranzo della prima di serie A. Parma battuto 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Mertens e Insigne. Buona la prima in azzurro per il centravanti ni ...