"Non ti azzardare", "Dillo a tua sorella". Mai visto: Mammucari-Zerbi si massacrano al loro programma, caos su Canale 5 (Di domenica 20 settembre 2020) Uno scontro tra conduttori senza precedenti, soprattutto perché avvenuto nel corso della loro trasmissione: si parla di Rudy Zerbi e Teo Mammucari, tra cui sono volati gli stracci nel corso della seconda puntata di Tu si que vales, in onda su Canale 5 sabato 19 settembre. Il caso nasce dopo l'esibizione di tal Daniele Bordini, che si è esibito con Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. Performance rivedibile ma apprezzata da Zerbi, non da Mammucari. E così Teo attacca il collega: "Rudy, sai benissimo che non ha cantato bene. Il tuo giudizio è un contentino inutile", ha picchiato duro. Secca la replica di Zerby: "Non mettermi in bocca parole che non ho pronunciato". "Faccio ciò che voglio", replica Mammucari. E Zerbi: "Parli di ..."

