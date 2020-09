MotoGP, Dovizioso: 'La gara? Un disastro. Non abbiamo la situazione in mano' (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Dovizioso non è la persona più felice di questo mondo in questo momento, nonostante sia al comando della classifica Mondiale . Le prestazioni offerte in queste gare non rispecchiano il valore ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) Andreanon è la persona più felice di questo mondo in questo momento, nonostante sia al comando della classifica Mondiale . Le prestazioni offerte in queste gare non rispecchiano il valore ...

Maverick Vinales vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Nel secondo appuntamento sul tracciato di Misano è il pilota spagnolo della Yamaha a conquistare il gradino più alt ...

Da luogo di trionfo a posto degli agguati e dell’incubo. Nel giro di una settimana la pista di Misano ribalta di 180 gradi il suo atteggiamento verso i piloti italiani della MotoGp: dopo la doppietta ...

Il tris non c’è: dopo le vittorie nella Moto 2 e Moto3 dei piloti italiani, il sogno tricolore sfuma a 11 giri dal traguardo. Viñales ha sfatato il tabù di Misano (chi parte dalla pole non vinceva da ...

