Mario Balotelli su Enock al GF: "Prega Dio che io non venga a trovarti. La mia fidanzata…"

Mario Balotelli non si perde una puntata del Grande Fratello Vip da quando all'interno della Casa c'è il fratello Enock. "Sai che quando uscirai vincitore, per le cazzate che stai dicendo in compagnia ti apro come un anguria". E poi ancora: "Prega Dio che io non venga a trovarti la dentro perché arrivo con le sciabole". Il riferimento "minaccioso" di Mario è relativo a Dayane Mello e alle dichiarazioni fatte dentro la Casa. La modella aveva infatti raccontato di provare ancora un sentimento forte per Mario. E forse Enock ha ammiccato un po' troppo. Durante la puntata Signorini ha detto di aver sentito Mario Balotelli che ha confermato di aver avuto una storia con Dayane Mello ed ha ...

