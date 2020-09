Manca la funzione eSIM su Samsung Galaxy Z Fold 2: urge aggiornamento (Di domenica 20 settembre 2020) Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è disponibile sul mercato globale, con consegna immediata anche per l’Italia da parte di Amazon (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Stiamo parlando del secondo smartphone pieghevole del colosso di Seul, che ha apportato notevoli miglioramenti rispetto al modello di prima generazione, che in realtà non se l’è passata propriamente bene presentando problemi tecnici a più riprese fin dall’inizio. L’azienda asiatica ha deciso di riprovarci con il Samsung Galaxy Z Fold 2, che vanta anch’esso un carrello per l’alloggio della SIM, che potrà lavorare in coppia con una eSIM, sebbene la funzione dedicata non risulti ancora essere stata attivata. Come ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Il2 è disponibile sul mercato globale, con consegna immediata anche per l’Italia da parte di Amazon (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Stiamo parlando del secondo smartphone pieghevole del colosso di Seul, che ha apportato notevoli miglioramenti rispetto al modello di prima generazione, che in realtà non se l’è passata propriamente bene presentando problemi tecnici a più riprese fin dall’inizio. L’azienda asiatica ha deciso di riprovarci con il2, che vanta anch’esso un carrello per l’alloggio della SIM, che potrà lavorare in coppia con una, sebbene ladedicata non risulti ancora essere stata attivata. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Manca funzione Manca funzione eSIM su Samsung Galaxy Z Fold 2: urge aggiornamento OptiMagazine WhatsApp: finalmente sta per arrivare una novità che mancava da tempo

Una funzione che servirà per mettere al riparo le chat da occhi ... un accoppiamento tra dispositivo mobile e laptop o computer Desktop. In tale frangente una mancata disconnessione manuale ...

Si svuota l’Agenzia delle entrate di Siracusa, “manca personale”

Organici ridotti all’osso, nessun progetto di turn over, carichi di lavoro che risultano essere insostenibili e il rischio di non garantire servizi all’utenza. Questa la situazione nella sede di Sirac ...

Regionali Campania, il futuro bussa ma la porta è chiusa a doppia mandata

Alla vigilia del voto, la faccenda si potrebbe riassumere così: ‘Campania, siccome immobile’. Sono almeno tre lustri che la politica nel Mezzogiorno ha abdicato alla sua funzione. Che Campania sarà qu ...

