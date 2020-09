I Soliti Ignoti Special Vip svelati gli ospiti

(Di domenica 20 settembre 2020) IVipRicky Memphis, Sabrina Salerno, Marisa Laurito e Platinette “– Il Ritorno” conquista nuovamente il prime time con la puntatae di stasera alle 20.30 su Rai 1. Il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna con “Vip” una puntatae in prima serata che ha comeRicky ...

RaiUno : 'Sarà un puntatone!' Speciale 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' con ospiti VIP ???? ?? Stasera dalle 20.35 su #Rai1… - romvantic : RT @eyesintheclouds: I soliti ignoti VIP ed è subito: - sempreeconmarco : RT @eyesintheclouds: I soliti ignoti VIP ed è subito: - _Alessio_88 : approfitto dello speciale dei Soliti Ignoti per ricordarvi che la prima puntata post Sanremo 2020 succedeva ciò...… - MassimoFrau1 : Dev'essere molto bravo Il prestigiatore presente nella trasmissione dei soliti ignoti ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

Stasera in tv 20 settembre riecco su Rai 1 dalle 20.30 Amadeus con una speciale puntata ricca di vip: “Soliti Ignoti – Il Ritorno” presidia la prima serata della rete ammiraglia della Rai. Il game sho ...Stasera in tv 20 settembre riecco su Rai 1 dalle 20.30 Amadeus con una speciale puntata ricca di vip: “Soliti Ignoti – Il Ritorno” presidia la prima serata della rete ammiraglia della Rai. Il game sho ...La programmazione televisiva di domenica 20 settembre 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Domenica 20 settembre 2020 la programmazione ...