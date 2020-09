Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: «Non sta bene è in ospedale» (Di domenica 20 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: «Non sta bene è in ospedale». Il giornalista e opinionista fisso dei programmi di Barbara d’Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di problemi di salute non ben definiti. A darne l’annuncio in diretta Alfonso Signorini. Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che non ci sarà. Sin dall’inizio Signori ha parlato dell’ingresso nella casadi 9 vip anzichè 10 come anticipato. In un primo momento si è pensato ad una defaillance di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 settembre 2020)Vip,nonpiù: «Non staè in». Il giornalista e opinionista fisso dei programmi di Barbara d’Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di problemi di salute non ben definiti. A darne l’annuncio in diretta Alfonso Signorini.sarebbe dovutore nella casa durante la diretta della seconda puntata delVip, ma Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che non ci sarà. Sin dall’inizio Signori ha parlato dell’ingresso nella casadi 9 vip anzichè 10 come anticipato. In un primo momento si è pensato ad una defaillance di ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Corriere : «Grande Fratello Vip», la quinta edizione mostra segni di usura - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Gianna16370640 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, grave perdita di ascolti - CanesiCarlo : Ottima notizia ....e ora chiudete quella roba che non se ne può più e mo basta Disfatta epocale per il GfVip. Mai… -