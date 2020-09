Giuliano Giannichedda, dal Sora alla Juve. Gli aneddoti su Guidolin, Spalletti e Del Piero e lo scudetto 2006 (Di lunedì 21 settembre 2020) Giuliano Giannichedda compie 46 anni. Centrocampista aggressivo, ha vestito le magli di Sporting Pontecorvo, Sora, Udinese, Lazio, Juventus e Livorno. Per lui anche tre presenze con la Nazionale italiana. Dall’Under-20 azzurra è partita la sua esperienza da allenatore, che lo ha portato all’Under-17 dell’Italia, al Racing Roma, alla Viterbese, al Pro Piacenza, all’Aprilia e alla Rappresentativa di Serie D. E’ sposato dal 2011 con la showgirl romana Federica Ridolfi, dalla quale ha avuto due figli: Giulia e Matteo. Tanti gli aneddoti e le curiosità raccontate da Giannichedda a ‘Gianlucadimarzio.com’: “Questa passione mi è stata tramandata da mio padre che ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)compie 46 anni. Centrocampista aggressivo, ha vestito le magli di Sporting Pontecorvo,, Udinese, Lazio,ntus e Livorno. Per lui anche tre presenze con la Nazionale italiana. Dall’Under-20 azzurra è partita la sua esperienza da allenatore, che lo ha portato all’Under-17 dell’Italia, al Racing Roma,Viterbese, al Pro Piacenza, all’Aprilia eRappresentativa di Serie D. E’ sposato dal 2011 con la showgirl romana Federica Ridolfi, dquale ha avuto due figli: Giulia e Matteo. Tanti glie le curiosità raccontate daa ‘Gianlucadimarzio.com’: “Questa passione mi è stata tramandata da mio padre che ha ...

ROMA – Giuliano Giannichedda, ex mediano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del cammino che hanno avuto i biancocelesti fin qui sul mercato:

