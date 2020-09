Dalla lite per futili motivi alla violenta aggressione: 21enne preso a calci, pugni e bottigliate, identificati 4 giovani (Di domenica 20 settembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 4 giovani, tutti di nazionalità italiana, che nella notte di giovedì 17 settembre, hanno aggredito un loro coetaneo con calci, pugni e colpi di bottiglie. I fatti L’aggressione sarebbe avvenuta attorno alle 3 di notte, al termine di una serata trascorsa a bere in compagnia tra i locali del centro cittadino. Rintracciarti, per i 4 giovani, tutti tra i 20 ed i 28 anni è scattata la denuncia per lesioni in concorso aggravate dall’uso di oggetti contundenti. Dalla ricostruzione della vicenda e dalle indagini ancora in corso è emerso che, durante la conversazione, tra la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 4, tutti di nazionalità italiana, che nella notte di giovedì 17 settembre, hanno aggredito un loro coetaneo cone colpi di bottiglie. I fatti L’sarebbe avvenuta attorno alle 3 di notte, al termine di una serata trascorsa a bere in compagnia tra i locali del centro cittadino. Rintracciarti, per i 4, tutti tra i 20 ed i 28 anni è scattata la denuncia per lesioni in concorso aggravate dall’uso di oggetti contundenti.ricostruzione della vicenda e dalle indagini ancora in corso è emerso che, durante la conversazione, tra la ...

