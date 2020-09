Cengiz Under saluta i tifosi della Roma: «Grazie per l’amore e per il supporto» (Di domenica 20 settembre 2020) Cengiz Under ha salutato i tifosi della Roma con un post sui propri profili social: le parole del nuovo giocatore del Leicester Con un post pubblicato sui propri profili social, Cengiz Under ha salutato tutti i tifosi della Roma per i tre anni passati insieme. «Tre anni fa, quando ho varcato questa porta, sono arrivato per una grande sfida. Durante il mio periodo qui, non ho amato soltanto la Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le persone di questa città meravigliosa. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il supporto che hanno condiviso con me fin dal primo momento. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020)hato icon un post sui propri profili social: le parole del nuovo giocatore del Leicester Con un post pubblicato sui propri profili social,hato tutti iper i tre anni passati insieme. «Tre anni fa, quando ho varcato questa porta, sono arrivato per una grande sfida. Durante il mio periodo qui, non ho amato soltanto la, ma anche la città di, la cultura, le persone di questa città meravigliosa. Sono sinceramente grato a tutti iper l’amore e ilche hanno condiviso con me fin dal primo momento. ...

