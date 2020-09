Alzheimer, il bisogno di sostegno e la speranza di una cura (Di domenica 20 settembre 2020) Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale della malattia di Alzheimer. In Italia i casi si contano a centinaia di migliaia. Per chi ne soffre è una sorta di “nebbia” impalpabile che cala sul cervello, arriva a cancellare i ricordi, toglie l’autonomia. E pesa sulle famiglie, che debbono accudire costantemente un padre, un nonno o un fratello che non riesce più a vivere come prima. Nel nostro Paese sono tante le iniziative di sensibilizzazione sul tema, sia sul fronte scientifico che su quello sociale. Ma tra i tanti problemi in cera di soluzione, si vede qualche sprazzo di luce. E anche la speranza di una cura che finalmente abbia un impatto sulla patologia degenerativa. Tra terapie del futuro e impatti del lockdown “Ad oggi – spiega Gioacchino Tedeschi, Presidente della Società ... Leggi su dilei (Di domenica 20 settembre 2020) Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale della malattia di. In Italia i casi si contano a centinaia di migliaia. Per chi ne soffre è una sorta di “nebbia” impalpabile che cala sul cervello, arriva a cancellare i ricordi, toglie l’autonomia. E pesa sulle famiglie, che debbono accudire costantemente un padre, un nonno o un fratello che non riesce più a vivere come prima. Nel nostro Paese sono tante le iniziative di sensibilizzazione sul tema, sia sul fronte scientifico che su quello sociale. Ma tra i tanti problemi in cera di soluzione, si vede qualche sprazzo di luce. E anche ladi unache finalmente abbia un impatto sulla patologia degenerativa. Tra terapie del futuro e impatti del lockdown “Ad oggi – spiega Gioacchino Tedeschi, Presidente della Società ...

Marchetticlaud5 : @Danilo_Sant65 @Alex70Fa Alzheimer, fa brutti scherzi Fa vedere la folla dove non esiste Che spettacolo. Avevo p… - mmayr5 : RT @Sabrina47612077: @ValentinaMeis Mio papà..Alzheimer avanzato.. hanno detto no all accompagnamento...secondo loro non era così grave,ma… - Sabrina47612077 : @ValentinaMeis Mio papà..Alzheimer avanzato.. hanno detto no all accompagnamento...secondo loro non era così grave,… - pbenedetti50 : RT @PCattoretti: Arrivato oggi: mi ero ripromessa di non leggere più libri concernenti la malattia di Alzhiemer. Tuttavia il disperato biso… -

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer bisogno Alzheimer, il bisogno di sostegno e la speranza di una cura DiLei Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2020: il programma a Pescara

Domenica 20 settembre in piazza Sacro Cuore dalle 10 alle 19 presenti i gazebo per incontrare medici e psicologi, effettuare piccoli test sulla memoria, che possono essere rivelatori precoci della mal ...

GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER: IN ABRUZZO 18 MILA CASI, DOMANI INIZIATIVE A PESCARA

PESCARA – Pescara celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer: per tutta la giornata di domani, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, l’Associazione Alzheimer Uniti con la Croce Rossa di Pescara sa ...

“Still Alice“, un film per capire l’Alzheimer

L’associazione “Nonno Mino“ si rivolge alle famiglie e alle persone affette da Alzheimer nella loro fase iniziale e media, dove non sussistono bisogni assistenziali ma sociali. In particolare tra le ...

Domenica 20 settembre in piazza Sacro Cuore dalle 10 alle 19 presenti i gazebo per incontrare medici e psicologi, effettuare piccoli test sulla memoria, che possono essere rivelatori precoci della mal ...PESCARA – Pescara celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer: per tutta la giornata di domani, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, l’Associazione Alzheimer Uniti con la Croce Rossa di Pescara sa ...L’associazione “Nonno Mino“ si rivolge alle famiglie e alle persone affette da Alzheimer nella loro fase iniziale e media, dove non sussistono bisogni assistenziali ma sociali. In particolare tra le ...