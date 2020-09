Allarme Coldiretti per i cinghiali anche a Staletti

ColdirettiAL : #Clima, finisce estate bollente, produzioni in difficoltà ed è allarme #speculazione #Inflazione, salgono i prezzi… - OstuniNews : Xylella, Coldiretti Puglia: «Tre nuovi focolai tra Fasano e Locorotondo. Allarme rosso per monumentali» - - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Xylella, allarme Coldiretti Puglia: 3 nuovi focolai a Fasano e un ulivo infetto a Locorotondo - PugliaStream : Xylella, tre nuovi focolai e altre 40 piante colpite. L'allarme di Coldiretti: «Velocità impressionante» - irriframe : Allarme siccità della Coldiretti #Taranto: invasi a secco -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Coldiretti

Corriere Nazionale

STALETTÌ (CATANZARO) – Non si placa l’emergenza cinghiali in Calabria. A Stalettì, un branco di ungulati ha invaso gli spazi esterni di Casa Nazareth, sede dei Piccoli Missionari della Trinità. E il p ...(ANSA) - STALETTÌ, 19 SET - Non si placa l'emergenza cinghiali in Calabria. A Stalettì, un branco di ungulati ha invaso gli spazi esterni di Casa Nazareth, sede dei Piccoli Missionari della Trinità. E ...L’allarme lupi non cessa. Nella notte dopol’incontro in Prefettura si è verificato un attacco nella zona di Codemondo in una stalla aziendale: due pecore divorate, una uccisa e altre due ferite. Gli a ...