Vidal e Suarez non convocati per il Trofeo Gamper

Il Barcellona ha pubblicato le convocazioni per il Trofeo Gamper in programma questa sera contro l'Elche alle ore 19:00. Nella lista non figurano l'attaccante Luis Suarez, sempre più fuori dal progetto Barça, e Arturo Vidal, che molto probabilmente passerà all'Inter lunedì. Invece sarà presente Pjanic che farà molto probabilmente il suo esordio con la nuova blaugrana. CONVOCATORIA Trofeo Joan Gamper @EstrellaDammEs #ForçaBarça pic.twitter.com/LGnuI7cOBR — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 19, 2020

